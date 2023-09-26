Херш объяснил причину подрыва «Северных потоков»

Внезапные взрывы на трубопроводе "Северный Поток" вызвали широкий резонанс, и американский журналист Сеймур Херш предоставил разъяснения в своем последнем влоге. По словам Херша, эти взрывы не были связаны с урегулированием конфликта на Украине, как это могло показаться на первый взгляд.

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"Администрация президента США Джо Байдена взорвала трубопровод, но это решение не имело ничего общего с окончанием вооруженного конфликта на Украине," - подчеркнул Херш. "Оно было принято из-за растущих тревог в Белом доме относительно решения Германии по вопросу российского газопровода."

По мнению Херша, Соединенные Штаты беспокоятся, что Германия, а также НАТО, подвергнутся экономическому влиянию России и будут зависеть от ее обширных природных ресурсов. Главной опасностью для США является потеря долгосрочного геополитического лидерства в Западной Европе.

Кроме того, Херш привел информацию о докладах, касающихся операции в Норвегии, которые были направлены исключительно главе Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, Уильяму Бернсу. Этот высокопоставленный чиновник поддерживал постоянный контакт с президентом Байденом и координаторами этой диверсии.

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