Россия пообещала ответить на санкции Канады

Министерство Иностранных Дел России (МИД) утверждает, что ответит на решение Канады о расширении санкционного списка, как было объявлено в официальном заявлении, размещенном на сайте ведомства.

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В заявлении МИД России отмечается, что "враждебные действия правительства Канады, стремящегося усилить антироссийский санкционный режим и постоянно расширяющего список санкционированных лиц и организаций, включая политиков, деятелей культуры, а также членов семей тех, кто подвергся санкциям, и даже учебные заведения, не останутся без ответа от России", – сообщается в заявлении.

Министерство также выразило недовольство политикой Канады, которую оно считает поддержкой нацизма, и заявило о намерении предпринять соответствующие шаги в контексте российско-канадских отношений, находящихся в глубоком кризисе, который, по утверждению России, вызван действиями Канады.

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Ранее, после приглашения ветерана СС Ярослава Хунки на мероприятие в парламенте Канады, законодатели страны призвали к принятию мер и отправлению в отставку спикера Палаты общин Энтони Роту. Встреча представителей правительства и парламентской оппозиции с Энтони Роту назначена на вторник.