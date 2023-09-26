Российский дипломат назвал главный «тормоз» в введении антироссийских санкций

Исполняющий обязанности постпреда России при Европейском союзе (ЕС), Кирилл Логвинов, выразил мнение о том, что разногласия между членами ЕС стали главной причиной замедления процесса введения новых антироссийских санкций. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что степень усталости европейских стран от рестрикций неоднородна и зависит от различий в их внутриполитической жизни, включая избирательные циклы.

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Логвинов подчеркнул, что принятие дополнительных ограничений в отношении России способствует усилению противоречий между членами ЕС. Он указал на несогласия, возникающие в связи с последствиями антироссийских санкций, а также с вопросами финансовой и военной поддержки Украины.

Дипломат также отметил, что разногласия обусловлены "безоговорочным равнением на общее европейское политическое направление по отношению к Украине" и "неспособностью членов ЕС найти общие ответы на текущие вызовы и угрозы, несмотря на давление различных обстоятельств".

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Ранее Венгрия выразила свое противодействие введению новых пакетов антироссийских санкций в ЕС. Министр иностранных дел Петер Сийярто подчеркнул, что европейские страны страдают от санкций сильнее, чем Россия.