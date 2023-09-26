Германия заявила о поставках неисправного оружия Украине

Глава Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германии, Анналена Бербок, в эксклюзивном интервью для телеканала CNN, подчеркнула не только важность предоставления вооружений Украине со стороны Германии, но и неоднократно выразила неудовлетворение касательно качества и актуальности поставленных оружейных систем.

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Она отметила, что некоторая часть переданных Украине вооружений оказалась устаревшей или нерабочей. Анналена Бербок подчеркнула важность выполнения обязательств перед союзниками и выразила разочарование в случае поставок неработоспособного оборудования: "Если ты только обещаешь и не делаешь, и даже поставляешь что-то, что не работает, то это не помогает".

Глава МИД Германии также прокомментировала факт, что некоторые поставленные образцы вооружения были устарелыми, отмечая, что это было известно с самого начала. Эта информация подчеркивает прозрачность Германии в отношении передаваемых материалов.

Бербок также подчеркнула важность комплектации вооружений боеприпасами и объяснила задержки в поставках дополнительными этапами согласования. По ее словам, некоторые поставки могли оказаться нерабочими из-за отсутствия совместимых боеприпасов.

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В дополнение к этому, глава МИД ФРГ затронула вопрос поставок ракет Taurus Вооруженным силам Украины, отметив, что обсуждение этой темы продолжается, что подчеркивает важность сотрудничества и диалога между странами.