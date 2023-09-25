США оценили решение Мексики пригласить российских военных на парад

Власти Мексики вызвали интерес со стороны Соединенных Штатов своим решением пригласить российских военных на празднование Дня независимости. Эту необычную инициативу комментировал официальный представитель Государственного департамента США, Мэттью Миллер.

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"Мы рассматриваем это решение как необычное. Могу сказать, что оно вызвало наше внимание, и нам кажется странным. По этому поводу у меня нет больше комментариев", - заявил он.

День независимости Мексики отмечается 16 сентября, и в этом году на параде приняли участие солдаты из 154-го Преображенского полка, который был основан в 1961 году. Участие российских военных в данном событии было отмечено как большая честь в посольстве Российской Федерации в Мексике.

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Интересно отметить, что издание The American Thinker ранее утверждало, что Россия наращивает свое влияние в Латинской Америке, и это связывается с некомпетентностью политики администрации президента США, Джо Байдена. Авторы статьи указывали на визит главы МИД России, Сергея Лаврова, в несколько стран региона как доказательство этого факта.