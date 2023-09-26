Полковник назвал неэффективную зимой военную технику

В зимний период эффективность различных средств оптического наблюдения может заметно снизиться из-за плотного снегопада и густого тумана. Это может серьезно ограничить возможности применения артиллерии, беспилотных летательных аппаратов и других важных средств поражения. Об этом сообщил полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру».

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Он подчеркнул, что в зимние месяцы специфика эксплуатации военной техники значительно меняется. Это включает в себя замену смазок, адаптацию техники для преодоления сложных участков местности и изменение режимов работы. Тенденция к подготовке техники к использованию в любое время года в мире широко распространена. Тем не менее, в Украину из Западной Европы была поставлена техника, спроектированная для более теплых регионов, таких как Ближний Восток и Африка. Это привело к серьезным проблемам в прошлогодней зиме, когда она не могла завестись из-за неподходящих смазок и топлива.

Матвийчук также отметил, что в зимний период возникают сложности с оптическими системами наблюдения. Снег, дождь и туман существенно ухудшают видимость, что может сказаться на эффективности артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. Операторы могут испытывать трудности при управлении дронами из-за ограниченной видимости.

Эти факторы могут оказать влияние на тактическую эффективность военных операций в зимних условиях. Учесть их и адаптировать технику к местным климатическим условиям становится неотъемлемой частью подготовки вооруженных сил.

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