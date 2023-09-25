В США заявили о доставке первых танков Abrams на Украину

Первая партия танков Abrams была успешно доставлена на Украину в субботу, 23 сентября, по информации, предоставленной надежными источниками, как сообщает престижная американская газета The New York Times (NYT).

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Известно, что данная партия была отправлена значительно раньше запланированной даты, и сама бронетехника уже активно задействована в операциях украинских вооруженных сил, где она сыграла важную роль в контрнаступлении. Хотя конкретное количество танков в этой партии не разглашается, планируется, что Вооруженные силы Украины в итоге получат 31 танк Abrams.

Ранее, в ходе встречи между президентом США Джо Байденом и украинским лидером Владимиром Зеленским, было подтверждено, что Соединенные Штаты придают высший приоритет обеспечению международной поддержки Украине. Также было заявлено, что танки Abrams будут скоро доставлены на Украину для укрепления ее обороны.

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