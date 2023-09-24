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Опрос ABC News и WP: почти половина американцев стала хуже жить при Байдене
Почти половина американцев стала жить хуже при Байдене

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Около 40 процентов американцев выразили свою тревогу по поводу ухудшения своего материального положения в период президентства Джо Байдена. Эти данные получены в результате опроса общественного мнения, проведенного телеканалом ABC News и газетой Washington Post.

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Согласно результатам опроса, только 37 процентов опрошенных одобряют работу нынешнего президента, в то время как 56 процентов выразили негодование по его решениям. Особенно высокий уровень недовольства наблюдается в отношении экономической политики и мер, предпринятых в области миграционных вопросов, которые находятся на исторически минимальном уровне в карьере Байдена.

По данным опроса, также выявлен самый высокий процент обедневшего населения за последние 37 лет.

Также 74 процента опрошенных считают, что нынешний президент слишком стар, чтобы баллотироваться на второй срок.

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В мае текущего года колумнист американского портала 19FortyFive Брэндон Вейхерт выделил пять ключевых ошибок Джо Байдена на посту президента США, сосредотачиваясь в первую очередь на его неспособности обеспечить безопасность внешних границ страны.

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