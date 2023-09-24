Боррель назвал вступление Украины в Евросоюз концом «сонной сиесты» и отметил, что с 2013 года в ЕС не было новых членов

Глава европейской дипломатии, Жозеп Боррель, выразил важность вступления Украины в Евросоюз, подчеркнув, что это означает новый этап в расширении блока. В интервью The Guardian он отметил, что с 2013 года не было новых членов в ЕС, несмотря на ожидание восемью странами. Он также подчеркнул, что Украина придала новый импульс этому процессу.

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В интервью также обсуждались вопросы экспорта зерна и возможных конфликтов, связанных с этим, при вступлении Украины в ЕС. Боррель выразил уверенность, что Украина будет важным бенефициаром для Евросоюза в этой ситуации. И подчеркнул, что ее вступление в ЕС будет сложным из-за боевых действий на территории страны.

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Ранее Боррель выразил мнение, что причина неудачи контрнаступления Украины связана с большим количеством заминированных полей, оставленных российской армией. Он подчеркнул важность более тесного сотрудничества с Украиной в оборонной сфере.