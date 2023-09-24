Лавров назвал Запад «империей лжи»

Глава МИД России, Сергей Лавров, в своем выступлении перед Генеральной Ассамблеей ООН, оценил Запад как "империю лжи". Лавров акцентировал внимание на отсутствии равноправия и систематическом нарушении обязательств со стороны коллективного Запада. Он подчеркнул, что американцы и европейцы часто принимают на себя обязательства, включая письменные и юридически обязывающие, но затем не исполняют их.

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В ходе своего выступления, министр вспомнил исторические моменты. Среди них планы военной операции "Немыслимое" против Советского Союза, разрабатываемые союзниками СССР перед окончанием Второй мировой войны, и операцию "Дропшот" США, направленную на нанесение массированных ядерных ударов по СССР.

Слова Лаврова подчеркнули, что события, такие как Карибский кризис 1962 года, стали ключевыми в истории военного планирования США, что привело к пересмотру их стратегии в мировых конфликтах.

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Также, Лавров высказал беспокойство по поводу учений США и европейских союзников в рамках НАТО, в которых осуществлялась тренировка сценариев применения ядерного оружия против Российской Федерации.