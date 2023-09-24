Папа Римский призвал открыть порты Европы

Папа Римский Франциск призывает европейские страны открыть свои порты для мигрантов, несмотря на сложную ситуацию, связанную с потоком беженцев. Этот призыв был высказан главой католической церкви и цитируется агентством AP News.

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Понтифик подчеркивает, что регион Средиземноморья столкнулся с неравенством: с одной стороны, его берега изобилуют богатством и роскошью, а с другой стороны, здесь преобладают бедность и нестабильность.

Папа Франциск обращается к президенту Франции, Эммануэлю Макрону, и другим лидерам Европы с призывом открыть свои порты для людей, ищущих убежище от лишений и нужды. Он утверждает, что перед нами не временный кризис, а долгосрочная реальность, и в этой ситуации правительства должны вести себя с человечностью.

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Ранее Германия уже объявила о чрезвычайной ситуации в связи с приходом мигрантов, и президент ФРГ, Франк-Вальтер Штайнмайер, признал, что их страна, аналогично Италии, столкнулась с ограниченными возможностями по приему беженцев.