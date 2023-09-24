Стало известно о крушении самолета ЧВК Пригожина в Африке

На территории Африки произошло крушение транспортного самолета Ил-76, который, как утверждает военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram, предположительно принадлежал частной военной компании, связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным. Инцидент случился в регионе Гао, Мали. Подробные обстоятельства аварии на данный момент не разглашаются.

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Ранее The Washington Post информировала о судьбе бойцов частной военной компании Пригожина в Африке после происшествия с самим бизнесменом. По информации газеты, бойцы этой частной военной фирмы, находящиеся в Центрально-Африканской Республике, получили требование заключить контракт с Министерством обороны России.

По словам советника президента Центрально-Африканской Республики, Фиделя Гуанджика, в случае отказа бойцов подчиняться Минобороны России, им не останется другого варианта, кроме как покинуть страну. Также сообщается, что российская делегация посетила Мали с аналогичной целью.

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Эти события вызывают повышенный интерес и требуют дальнейшего расследования для выяснения всех обстоятельств инцидента и его последствий.