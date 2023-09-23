В МИД Венгрии рассказали о гарантиях Лаврова — "поставки будут продолжаться в соответствии с условиями контрактов"

Глава министерства иностранных дел Венгрии, Петер Сийярто, сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров уверил Венгрию в продолжении поставок нефти и газа. Эту информацию предоставило агентство ТАСС.

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По результатам встречи с российским министром на Генассамблее ООН дипломат заявил, что получил подтверждение от Лаврова о том, что "поставки будут продолжаться в соответствии с условиями контрактов".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее выразил недовольство по поводу высоких тарифов на транзит российской нефти через Украину, отметив, что это способствует росту инфляции в его стране. Одновременно он также понимает сложное положение украинцев, которые сталкиваются с финансовыми трудностями и продолжают бороться в условиях вооруженного конфликта.

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В текущем 2023 году Украина увеличила тарифы на транспортировку российской нефти для европейских потребителей уже в третий раз. Последнее изменение произошло 1 августа, когда стоимость транзита выросла на 23,5 процента, достигнув 21 евро за тонну.