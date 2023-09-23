Основными требованиями членов профсоюза являются увеличение заработных плат, улучшение условий пенсионного обеспечения, увеличение отпускных дней и ряд других мероприятий

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден намерен выразить свою поддержку забастовке рабочих, трудящихся в автомобильной промышленности США. Об этом он объявил в своем официальном сообщении, размещенном на его странице в социальной сети X.

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В своем заявлении глава государства заявил: "Во вторник я собираюсь посетить штат Мичиган, чтобы присоединиться к участникам пикета и выразить свою солидарность с мужчинами и женщинами, состоящими в профсоюзе United Auto Workers (UAW), в их борьбе. Пришло время заключить соглашение, которое будет способствовать развитию американской автомобильной промышленности, предоставив высокооплачиваемые рабочие места".

Профсоюз UAW объявил о проведении всеобщей забастовки на заводах автопроизводителей General Motors, Ford и Stellantis, начиная с 16 сентября. Основными требованиями членов профсоюза являются увеличение заработных плат, улучшение условий пенсионного обеспечения, увеличение отпускных дней и ряд других мероприятий.

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