Количество инцидентов, связанных с кибербезопасностью, увеличилось на 123 процента

Юрий Щиголь, председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации (SSSCIP) Украины, выразил обеспокоенность в связи с увеличивающейся активностью российских хакеров. Эту информацию предоставило агентство Reuters.

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По словам Щиголя, хакеры российской разведывательной службы изменяют приоритеты, сосредотачиваясь на новых целях. Вместо традиционной атаки на энергетические объекты, их интерес теперь направлен на правоохранительные учреждения. Одной из целей хакеров является атака веб-сайтов украинских судов и Генпрокуратуры с целью поиска доказательств, связанных с предполагаемыми военными преступлениями России, как заявил руководитель Госспецсвязи.

Тем не менее, Щиголь отказался раскрывать детали о конкретных подразделениях, которые подверглись атакам, ссылаясь на соображения безопасности. Он также подчеркнул, что количество инцидентов, связанных с кибербезопасностью, увеличилось на 123 процента в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Подробности о действиях российских хакеров будут представлены в предстоящем отчете SSSCIP, который ожидается к публикации в понедельник, 25 сентября.

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Ранее группа российских хакеров, известных как XakNet, сумела взломать систему Министерства финансов Украины, получив доступ к более чем миллиону документов.