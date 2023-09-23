Венгрия приготовилась судиться с Украиной из-за запрета на экспорт зерна

Если Венгрия запретит импорт украинского зерна, и Украина будет несогласна с этим решением, Киев планирует обратиться в суд, и Венгрия подтверждает готовность защищать свои интересы в этом юридическом споре. Об этом заявил Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, в ходе беседы с представителями РИА Новости.

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Сийярто также пояснил, что Украина выразила недовольство по поводу неэффективности черноморской зерновой инициативы и сложности доставки своего зерна в Африку. В ответ на это Венгрия предложила альтернативный маршрут для перевозки грузов в Африку через свою территорию. Однако, согласно словам Петера Сийярто, Украина стремится продавать свои зерновые продукты на рынке Центральной Европы, что вынуждает Будапешт защищать свои интересы.

Министр также подчеркнул, что в исходной договоренности не упоминалось о поставках украинского зерна на рынки Центральной Европы с целью их разрушения. Стороны договаривались только о обеспечении транзита, и Венгрия выполняет свои обязательства по этому соглашению. В случае подачи Украиной иска в суд, Будапешт готов отстаивать свои интересы в рамках юридического процесса.

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Ранее глава МИД Венгрии также отметил, что в настоящее время существуют благоприятные условия для проведения мирных переговоров по Украине.