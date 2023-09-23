В Еврокомиссии назвали дату заседания по украинскому зерну

Следующее заседание координационной платформы, посвященной украинской зерновой индустрии, намечено на 28 сентября, как было объявлено представителем Европейской комиссии, Мириам Гарсия Феррер. Качественная трансляция этого брифинга будет доступна на официальном веб-сайте организации.

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По словам Феррер, в настоящее время завершается разработка рекомендаций относительно дальнейших действий Украины, которые будут направлены в Киев. Приглашения на участие в заседании платформы также будут скоро отправлены всем заинтересованным сторонам. На мероприятии будут рассмотрены вопросы, касающиеся импорта украинского зерна на территорию Европейского сообщества. Феррер также подчеркнула, что на встрече ожидаются все ключевые участники.

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С 15 сентября снято ограничение Европейской комиссии на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины на территорию пяти соседних стран. Тем временем, Венгрия, Словакия и Польша ввели собственные ограничения на импорт украинской продукции на национальном уровне.