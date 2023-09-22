В Кремле назвали Польшу агрессивной страной из-за перевооружения

Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, выразил озабоченность по поводу обновления арсенала Польши и его воздействия на региональную стабильность, считая, что это свидетельствует о агрессивном подходе этой страны к своей безопасности и международным делам.

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Он подчеркнул, что Россия и её белорусские союзники внимательно следят за этими событиями, так как они могут создавать потенциальные риски для региона. Песков отметил, что Польша, по его мнению, проявляет активность, которая может оказать негативное воздействие на окружающие страны.

Анджей Дуда, президент Польши, ранее заявил о решении Польши укрепить свою оборону, закупив новое вооружение на миллиарды долларов. Он подчеркнул, что это действие направлено на обеспечение безопасности Польши и поддержание стабильности в регионе, при этом также подчеркивая, что они не собираются передавать это оружие Украине.

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