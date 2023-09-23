Но эти затраты оправданы, так как поддержка Украины соответствует национальным интересам Польши

Польша взяла на себя важную роль в поддержке Украины, создав военный центр для поставок оружия со всего мира на своей территории. Збигнев Рау, министр иностранных дел Польши, подчеркнул этот важный шаг в материале для Politico.

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Рау также обсудил финансовые затраты, которые Польша понесла в этом процессе. Согласно его словам, Польша оказала Украине помощь, эквивалентную более чем трём процентам ВВП своей страны. Это почти в четыре раза больше, чем помощь Германии, и почти в 10 раз больше, чем США предоставили Украине.

Министр подчеркнул, что эти затраты оправданы, так как поддержка Украины соответствует национальным интересам Польши. Он также отметил, что помощь фермерам из восточных приграничных регионов, пострадавшим от снижения поставок украинского зерна, также является важной частью этой поддержки.

Рау подчеркнул, что нет противоречия между защитой Украины от вторжения России и защитой экономических интересов Польши. Он подчеркнул, что безопасность тех, кто приходит на помощь, также имеет высший приоритет.

Глава МИД призвал к справедливому распределению бремени помощи среди стран "коалиции свободного мира". Он выразил обеспокоенность тем, что польский народ должен дважды оплачивать помощь Украине, в то время как более богатые европейские страны до сих пор несут меньшую ответственность.

Ранее стало известно, что правящая партия Польши "Право и Справедливость" (ПиС) столкнулась с риском потери поддержки избирателей и другими проблемами из-за конфликта с Украиной. Опросы общественного мнения показали, что помощь Украине по-прежнему пользуется сильной поддержкой: около трех четвертей поляков выражают желание принять беженцев.

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Яцек Кухарчик, глава Института по связям с общественностью, аналитического центра в Варшаве, отметил, что среди сторонников ПиС в целом поддерживается проукраинская политика, и быстрая смена позиции может вызвать трудности.