На Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН), президент Сербии Александр Вучич подчеркнул уверенность в активном развитии отношений своей страны как с Соединенными Штатами Америки, так и с государствами Азии и Африки. Важно отметить, что это происходит параллельно с поддержанием исторических связей с Россией, как сообщает агентство РИА Новости.

Президент выразил уверенность в крайне продуктивном сотрудничестве с США в настоящее время, а также выразил надежду на более тесные отношения в будущем: "На данный момент сотрудничество Сербии с США можно оценить как очень положительное, и мы верим, что наши отношения будут только укрепляться," - подчеркнул глава государства.

Помимо этого, Вучич подчеркнул стремление Сербии поддерживать дружественные отношения с государствами всех континентов и выразил гордость за устойчивые связи со странами Африки, Азии и Латинской Америки. Несмотря на партнерство с Вашингтоном, президент настаивает на важности сохранения исторических связей с Россией, и это остается приоритетной целью для страны.

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В выступлении на ГА ООН, Вучич выразил свое мнение относительно конфликта на Украине и обратил внимание на ошибки, допущенные многими странами Запада, которые нарушили Устав ООН и резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН в отношении Косово и вмешались в события, происходившие в Сербии. В своем выступлении он также подчеркнул, что эти события произошли 24 и 15 лет назад.