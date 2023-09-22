В Британии оценили вероятность нового наступления ВСУ

Бывший агент MI6 по имени Аластер Крук предоставил аналитическое заключение относительно возможной новой военной операции со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в интервью, предоставленном YouTube-каналу Judging Freedom.

реклама

В ходе беседы, Крук подчеркнул малую вероятность нового наступления ВСУ и выразил мнение, что даже в случае приказа от президента Украины Владимира Зеленского, военные могут воздержаться от участия в операции.

"Вероятно, когда Зеленский вернется и обратится к своим генералам с приказом продолжить наступление и прорвать российскую оборону, он столкнется с трудностями. Вполне вероятно, что его армия не будет готова к новой военной операции", - отметил британский эксперт.

Экс-агент MI6 также подчеркнул, что Киев до сих пор не достиг заметного прогресса в зоне военных конфликтов, и ВСУ претерпели серьезные потери. В то же время он отметил , что Россия обладает значительными ресурсами, включая передовое вооружение, такое как беспилотники, танки и истребители.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее президент Зеленский не смог дать определенного ответа на вопрос о перспективах контрнаступления со стороны Украины. Он подчеркнул, что в настоящее время его приоритетом является получение ракет большой дальности от США, указывая на поиск международной поддержки и союзничества.