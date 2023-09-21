В НАТО пообещали зеркально отвечать России

Альянс НАТО подчеркнул свою решимость реагировать на действия России в рамках ответного обдуманного подхода. Генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг, внес ясность, подчеркивая, что НАТО сохранит свой статус ядерного альянса, однако при этом будет настаивать на строгом контроле над ядерным вооружением и соблюдении соответствующих международных соглашений. Он выразил убеждение в том, что ответы НАТО на действия России должны быть пропорциональными и отражать российские действия в аналогичной мере.

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Следует отметить, что любые будущие соглашения о ядерном разоружении будут обязательно включать в себя Китай как важного участника в этой области. Йенс Столтенберг также подчеркнул, что Вашингтон тщательно следит за действиями России в сфере ядерного потенциала, однако на данный момент не выявляет никаких тревожных шагов со стороны Москвы, которые требовали бы активного реагирования со стороны НАТО.

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В предыдущих заявлениях Йенс Столтенберг также подчеркнул, что альянс НАТО останется региональным союзом, доступным только для стран Европы, и не будет расширяться за пределы этого континента.