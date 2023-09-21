В США рассказали о первостепенных просьбах Зеленского

Президент Украины, Владимир Зеленский, обратился к администрации США с запросами, нацеленными на укрепление оборонной способности страны. Эти запросы были детально представлены председателем комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США, Майклом Макколом.

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Среди ключевых просьб Зеленского находится неотложная потребность в предоставлении тактических ракет и истребителей, это в первую очередь ATACMS и F-16. Маккол акцентировал внимание на значимости этих компонентов для национальной безопасности Украины и их способности улучшить оборонный потенциал страны в условиях современных вызовов.

Кроме того, в контексте оборонной стратегии Украины, Маккол подчеркнул неотложность получения дальнобойной артиллерии, что позволит эффективнее противостоять воздушным угрозам, особенно в Крыму, где обнаружены беспилотники иранского производства. Важно отметить, что в данный момент Украина не располагает необходимыми ресурсами для эффективного выполнения этой задачи.

Майкл Маккол предложил также включить все запрошенное Зеленским вооружение в законопроект об ассигнованиях, чтобы обеспечить прозрачность и точное выполнение запросов со стороны администрации США.

Он выразил уверенность в том, что члены Конгресса, независимо от их партийной принадлежности, поддержат эти запросы и смогут достичь консенсуса.

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Ранее в Конгрессе США возникали разногласия по вопросу военной помощи Украине. Около 30 республиканцев выразили свое нежелание одобрить запрос на помощь Киеву в размере 24 миллиардов долларов и передали соответствующее сообщение в Белый дом.