Столтенберг рассказал о планах НАТО

В ходе своего выступления перед Советом по международным отношениям в США, Генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг, представил стратегическую позицию альянса относительно своего будущего развития. Главной точкой его заявления стало подтверждение, что НАТО не планирует проводить глобальное расширение своей географической сферы действия. Это решение сделано с акцентом на сохранение структуры НАТО в качестве регионального альянса, который будет продолжать оставаться сфокусированным на обеспечении безопасности в регионе.

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Столтенберг также подчеркнул, что возможность вступления в альянс будет рассматриваться только для европейских стран. Он ясно подчеркнул, что НАТО не рассматривает себя как глобальный альянс, готовый активировать Статью 5 (принцип коллективной обороны) в масштабных мировых конфликтах.

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По вопросу, связанному с возможным присоединением Швеции к НАТО, стоит отметить, что власти Венгрии выразили сомнения в целесообразности такого шага. Будапешту не интересен союзник, который внедряет в шведские школы материалы с обвинениями и неточной информацией относительно состояния демократии в Венгрии.