Глава МИД Венгрии рассказал о давлении НАТО и ЕС в ходе Генассамблеи ООН

НАТО и Европейский союз (ЕС) прилагали значительные усилия, чтобы уговорить Венгрию избегать контактов с представителями России и Белоруссии в ходе Генассамблеи ООН. Детали этого давления были раскрыты главой МИД Венгрии, Петером Сийярто, в сообщении ТАСС.

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По словам дипломата, союзники Венгрии выказывали несогласие использовать Генассамблею для конструктивного диалога. "Если мы не сможем подходить с протянутой рукой к тем, с кем у нас имеются разногласия, и не сможем обсудить эти разногласия, то поиск мирного решения наших конфликтов становится крайне затруднительным," - подчеркнул Сийярто.

Ранее Венгрия объявила о своем намерении блокировать попытки ЕС наложить санкции на российскую атомную отрасль. "Подобные попытки продолжаются, но они призваны быть обречённым на неудачу, так как они противоречат национальным интересам нашей страны, и мы готовы использовать свое право на вето," - заявил министр.

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Кроме того, было объявлено, что в ноябре Венгрия планирует провести масштабные военные учения, которые станут самыми крупными за последние годы, на фоне ухудшения ситуации на Украине.