На заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, состоявшемся 20 сентября, особенно активную роль в поддержке территориальной целостности Украины сыграли те государства, которые ранее вмешивались в вопросы, касающиеся территориальной целостности Сербии, особенно в контексте Метохии и Косово. Эту информацию подтвердил сам президент Сербии, Александр Вучич, в интервью на Радио и Телевидение Сербии.

Несмотря на то, что данное утверждение может показаться парадоксальным, оно соответствует действительности. Александр Вучич также подчеркнул, что правительство Сербии намерено запросить проведение специального заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации в Косово и Метохии.

Следует также отметить, что Александр Вучич пребывает в Соединенных Штатах с 18 по 22 сентября и активно участвует в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming недорого - надо брать

Ранее политик заявил, что Европейский союз ускорил процесс рассмотрения заявки Украины на членство и никогда ранее не оказывал столь значительной поддержки странам Балканского региона. По мнению Вучича, задержка в принятии Сербии в состав ЕС не соответствует текущей ситуации в стране, и он указал, что на данный момент Сербия находится в лучшем положении, чем Румыния и Болгария в 2007 году, когда эти страны стали членами Европейского союза.