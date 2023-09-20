Толстой заявил о признании Пашиняном территориальной целостности Азербайджана

Исторические узы между Арменией и Россией всегда были неразрывными, и это считается базовым принципом существования Армении. Заявление об этом сделал заместитель председателя Государственной Думы, Петр Толстой. Он подчеркнул, что любое отступление от этого принципа в истории Армении часто заканчивалось трагедией.

реклама

Толстой также отметил, что признание Пашиняном территориальной целостности Азербайджана, включая Нагорный Карабах, фактически внутреннее дело Азербайджана. Это решение вызвало разочарование и недоумение среди армян, проживающих в Нагорном Карабахе, которые являются близкими родственниками армян из Армении. Таким образом, решение Пашиняна поставило армян в тяжелое положение в постсоветских территориальных вопросах.

Заместитель председателя Государственной Думы также выразил мнение, что это решение Пашиняна было сделано под давлением со стороны американцев и европейцев.

Петр Толстой заключил, что армянскому народу теперь предстоит принимать важные решения относительно их лидеров и нести ответственность за текущие события.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming недорого - надо брать



