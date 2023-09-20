В США прокомментировали совместные учения с Арменией

Как следует из сообщения Reuters, США уверены в завершении планированных учений с Арменией к 20 сентября, несмотря на операции, проводимые Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Военный представитель США выразил уверенность в безопасности своих войск на армянской территории во время учений и подчеркнул отсутствие изменений в ходе мероприятий.

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19 сентября Министерство обороны Азербайджана объявило об антитеррористических операциях в районах, контролируемых Нагорно-Карабахской республикой. Стоит отметить прибытие американских генералов, Грегори Андерсона и Патрика Эллиса, в Армению с целью наблюдения за учениями "Eagle Partner 2023", проходящими на полигоне "Зар" с 11 по 20 сентября. Эти учения были запланированы для подготовки 12-й миротворческой бригады Армении и их оценке по стандартам "Концепции оперативных возможностей" НАТО.