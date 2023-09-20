В США объяснили право отдать Украине замороженные активы России

В свете последних событий, президент США, Джо Байден, имеет законное право рассмотреть возможность передачи замороженных российских активов Украине. Это информация, которую представил профессор Ларри Трайба и о которой докладывает The New York Times.

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Согласно данному отчету, глава Соединенных Штатов обладает достаточными полномочиями в соответствии с Законом о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 года. Закон ясно определяет, что президент имеет право регулировать передачу собственности между странами.

Эти полномочия включают передачу "любых прав, полномочий или привилегий" в отношении собственности, находящейся под юрисдикцией Соединенных Штатов и представляющей интерес для иностранного государства.

Следует также отметить, что в международном праве существует доктрина контрмер, согласно которой принятие мер в ответ на международные нарушения является законным действием. Это означает, что нарушители международного права не могут воспользоваться правом вето для избегания наказания за свои действия.

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Предварительная оценка Министерства финансов США указывает на то, что сумма замороженных суверенных российских активов на Западе составляет около 280 миллиардов долларов.