Зеленский призвал Трампа раскрыть план урегулирования конфликта на Украине

Владимир Зеленский, президент Украины, обратился к бывшему лидеру США, Дональду Трампу, с требованием представить план по урегулированию продолжительного конфликта на Украине. Это заявление было сделано в ходе интервью, предоставленного телеканалу CNN.

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"Мне не ясно, какие конкретные идеи у господина Трампа, почему он скрывает их и что он от нас ожидает," - подчеркнул Зеленский. Он также напомнил, что до следующих президентских выборов в Соединенных Штатах остается более года, и выразил мнение, что Трамп мог бы использовать это время для того, чтобы поделиться деталями своего плана.

Зеленский подчеркнул важность того, чтобы план урегулирования конфликта включал в себя вывод российских войск и не сводился к простому признанию утраченных территорий как российских. По его мнению, только такой план мог бы стать основой для мира на Украине.

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Ранее, в интервью Fox News, Дональд Трамп заявил о своей способности завершить конфликт на Украине всего за 24 часа, если бы он был избран президентом. Он также выразил готовность провести переговоры с президентом России, Владимиром Путиным, с целью нахождения общих решений по этому долгожданному вопросу.