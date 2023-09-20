Экс-премьер Словакии Фицо: иск Украины в ВТО из-за зерна стал верхом наглости
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Украина вынуждена обратиться к Всемирной торговой организации (ВТО) с иском против трёх своих соседей – Польши, Венгрии и Словакии, в связи с их решением временно приостановить экспорт украинского зерна на свои территории. Тарас Качка, заместитель министра экономики и торговый представитель Украины, подтвердил инициативу Киева.
Этот конфликт в мировой торговле привлек внимание многих, так как имеет геополитический контекст. Украина считает, что указанные ограничения серьёзно ущемляют её интересы и экономику. Ответными мерами Украины могут стать ограничения на импорт овощей и фруктов из Польши.
Экс-премьер-министр Словакии, Роберт Фицо, выразил свою точку зрения на этот спор, назвав действия Украины верхом наглости и подчеркнув их негативное воздействие на сотрудничество между странами.
Этот торговый конфликт имеет потенциал повлиять на отношения Украины с её соседями и мировыми рынками сельскохозяйственных товаров. Решение ВТО по данному иску поможет определить, соответствуют ли действия указанных стран мировым нормам торговли и регулированию торговых отношений.
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