Венгрия проведет крупнейшие за последние годы учения из-за конфликта на Украине

Венгрия, на фоне растущей напряженности на Украине, готовится к развернутым военным маневрам, которые станут крупнейшими за последние годы. Эту информацию предоставил глава Генштаба Венгрии, генерал Габор Беренди, в эксклюзивном интервью газете Magyar Nemzet. Генерал подчеркнул, что после начала украинского конфликта Венгрия решительно изменила свой подход к подготовке армии, стремясь создать высокоэффективные, готовые к действию вооруженные силы.

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Планируется, что в ноябре этого года состоятся масштабные военные учения, охватывающие восемь различных регионов страны. В ходе этих учений будут проведены военные маневры, однако их главная цель - оценить, как венгерские силы обороны могут сотрудничать с гражданской администрацией в условиях возможного кризиса.

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Слова главы Генштаба приобретают особую значимость в контексте призыва министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, Петера Сийярто, к немедленным переговорам по урегулированию украинского конфликта. Это подчеркивает готовность Венгрии активно участвовать в поиске решений для сложных геополитических вопросов.