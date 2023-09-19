Страны G7 призвали Китай оказать давление на Россию по конфликту на Украине

Страны "Большой семерки" (G7) выразили свою глубокую озабоченность текущей ситуацией на Украине и призвали Китай сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта. Этот призыв был высказан главой Министерства иностранных дел Японии, Еко Камикава, который председательствовал на переговорах с высшими дипломатами стран G7.

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В заявлении Японии было подчеркнуто, что члены G7 настаивают на том, чтобы Китай оказал давление на Россию с целью достижения прекращения специальной военной операции и вывода вооруженных сил с украинской территории.

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Главы МИД стран G7, собравшиеся в Нью-Йорке на последних переговорах, также выразили серьезную обеспокоенность действиями России в Украине. Они призвали поддержать Украину и возобновить зерновую сделку, а также осудили Россию за использование ядерной риторики, считая такой подход неприемлемым.