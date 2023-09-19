Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
Глава МИД Японии Камикава: G7 призывают Китай оказать давление на РФ по Украине
Страны G7 призвали Китай оказать давление на Россию по конфликту на Украине

реклама

Страны "Большой семерки" (G7) выразили свою глубокую озабоченность текущей ситуацией на Украине и призвали Китай сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта. Этот призыв был высказан главой Министерства иностранных дел Японии, Еко Камикава, который председательствовал на переговорах с высшими дипломатами стран G7.

реклама

В заявлении Японии было подчеркнуто, что члены G7 настаивают на том, чтобы Китай оказал давление на Россию с целью достижения прекращения специальной военной операции и вывода вооруженных сил с украинской территории.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать

Главы МИД стран G7, собравшиеся в Нью-Йорке на последних переговорах, также выразили серьезную обеспокоенность действиями России в Украине. Они призвали поддержать Украину и возобновить зерновую сделку, а также осудили Россию за использование ядерной риторики, считая такой подход неприемлемым.

#новости #новости 3080 ti
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
49
TSMC уже к 2040 году рассчитывает полностью перейти на использование электроэнергии из возобновляемых источников
+
53 смартфона Xiaomi завершили жизненный цикл (EoS) и не получат прошивку MIUI 15 на Andriod 14
6
Почему F-35 называют самым совершенным истребителем на планете, несмотря на множество компромиссов
19
Молдавия расплатится за газ деньгами оштрафованной российской компании
+
"Ростех": новые снаряды для САУ "Мальва" обеспечат превосходство над артиллерией НАТО
2
В Сети появилось фото Су-34 с подвешенной авиабомбой ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции
+
Инспекторская группа "Царские волки" испытает в зоне Спецоперации новые дроны-камикадзе «БАС-80»
1
Китайские производители бытовой техники задумались о разработке собственных чипов
+
Tesla на прошлой неделе выпустила свой 5-миллионный электромобиль
+
Биоинженеры создали ГМО-бактерию, способную победить Большое мусорное пятно в океане
4
Аналитики: игровые видеокарты могут снова стать дефицитным продуктом и подорожать
17
Der Spiegel: Российская армия превратила фронт в, возможно, самое большое минное поле в мире
1
Госдолг США впервые превысил $33 трлн – каждый работающий американец должен кредиторам $255 000
5
Тест производительности Apple A17 Pro показал, что он может соперничать с процессорами для ПК
4
Николас Мертен: «Криптовалютный рынок может ждать еще одно падение»
+
Foxconn полна решимости удвоить своё присутствие в Индии
+
Выпущена легкая двухрежимная игровая мышь Rapoo V300PRO со скоростью отклика 0,25 мс
2
Зеленский заявил, что не готов сдать территории ради установления мира на Украине
5
Intel будет изготавливать процессоры следующего поколения с использованием «стеклянной подложки»
1

Популярные статьи

Су-34 стал первым истребителем в мире с возможностями стратегического ракетоносца
16
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Сентябрь)
29
Со дна постучали - во что можно поиграть на Geforce GT 730
29
Самый главные недостатки видеокарт NVIDIA – почему компания перестала делать продукты для «людей»
62
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
76
Итоги гоночного уик-энда 16-17 сентября
1
КПТ 8 - лучшая термопаста из существующих
85
Почему я не покупаю дорогие видеокарты NVIDIA с СЖО, и если вообще толк от жидкостного охлаждения
15
Русский язык: почему "великий и могучий"
11
Подводная лодка ВМС Китая исчезла с радаров в Тайваньском проливе — АТ
+

Сейчас обсуждают

Иван Иванов
19:18
"Автор" ноунейм где ссылка пиндосский источник? За копипаст с нарушением авторских прав хозяин атата сделает! 🤣
Почему F-35 называют самым совершенным истребителем на планете, несмотря на множество компромиссов
Денис Куликов
19:16
Красивая байка про НСЦ, но немного смещены акценты. НСЦ использовались на миражах и f-14 в 60х, 70х годах. Не массово, но использовались. После аннексии ГДР, янки узнали о применении НСЦ в МиГ-29. ...
Почему F-35 называют самым совершенным истребителем на планете, несмотря на множество компромиссов
Валер Яроцкий
19:16
10 %. продукты дешевле! И т.д. меньше верьте пропаганде.
Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
Тruth Seеker
19:14
От правды бункер не спасёт
Байден вновь назвал президента России Владимира Путина диктатором
Валер Яроцкий
19:13
Какая чушь!
Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
Алма Рысжанова (Рахимжанова)
19:13
Пшеки были тупыми есть тупые и исчезнут в неведении
Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
Neodimm
19:10
Ага, наше все... и побольше.
КПТ 8 - лучшая термопаста из существующих
Igor Schatrov
19:09
Поймать хитрицов и к прокурору с "тостом трёх экземплярах"...;УРА РОССИЯ УРА РОССИЙСКИЙ НАРОД
В отечественном мониторе LightCom нашли тайванский чип – российский контроллер был обманкой
Саша
19:03
Это не только деньги США пошли на кораблики=)
О том, как ВМС США потратили десятки миллиардов долларов на "маленькие паршивые кораблики"
Алексей Козлов
18:58
Кто то ещё верит, что Украина живее всех живых? Несите гроб.
ICG: выступление Зеленского на ГА ООН грозит обернуться кризисом для Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем