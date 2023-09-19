Байден объяснил желание переизбраться

Джо Байден, президент Соединенных Штатов, выразил свою решимость баллотироваться на следующих президентских выборах, несмотря на свой преклонный возраст. По информации агентства Reuters, он объяснил, что его мотивацией является сохранение американской демократии, которая, по его мнению, находится под угрозой.

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"Я баллотируюсь, потому что на кону стоит демократия," - подчеркнул американский лидер. Он также отметил, что считает Республиканскую партию и бывшего президента Дональда Трампа угрозой для американской демократии, и они полны решимости разрушить ее.

Байден также ответил на критику, связанную с его возрастом и состоянием здоровья. Он подчеркнул, что несмотря на эти аспекты, он будет продолжать бороться и защищать демократию, участвуя в президентских выборах. "Многие люди кажется, сосредоточены на моем возрасте. Я это понимаю. Поверьте, я знаю об этом лучше, чем кто-либо," - признался глава государства.

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Согласно опросу Reuters, на данный момент поддержка сторонников Байдена и Трампа приблизительно одинаковая. Оба кандидата набрали бы по 39 процентов голосов среди американцев, что свидетельствует о высокой политической напряженности в стране перед предстоящими выборами.