Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
МИД Японии анонсировал очную встречу глав МИД G7 в Токио 7-8 ноября
В Японии анонсировали новую встречу глав МИД G7

реклама

Представитель Министерства Иностранных Дел Японии объявил о предстоящей встрече глав стран G7, которая запланирована на 7-8 ноября в Токио. Это заявление было сделано после заключительного этапа переговоров, которые прошли в Нью-Йорке и на которых были обсуждены различные мировые вопросы.

реклама

Дипломат подчеркнул, что она состоится в очном формате и будет проводиться в столице Японии. Важным аспектом обсуждения на этих переговорах стали действия России на Украине, по результатам которых главы МИД G7 выразили критику в адрес Москвы и поддержку Киеву. Также они призвали к возобновлению зерновой сделки и осудили использование Москвой ядерной риторики, считая ее неприемлемой.

Это уже не первая встреча глав МИД G7 в Японии, предыдущая прошла в апреле в японской Каруидзаве, где были приняты решения о продолжении санкций против России и ужесточении их контроля. Также было договорено продолжать оказывать поддержку Украине.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать

Следует отметить, что представители G7 также договорились об усилении мер по реагированию на поставки оружия в Россию и обещали продолжать действовать против тех, кто поддерживает ее материально. Эти шаги свидетельствуют о решимости стран G7 продолжать работу в интересах стабильности в мировой политике.

#новости
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
49
TSMC уже к 2040 году рассчитывает полностью перейти на использование электроэнергии из возобновляемых источников
+
53 смартфона Xiaomi завершили жизненный цикл (EoS) и не получат прошивку MIUI 15 на Andriod 14
6
Почему F-35 называют самым совершенным истребителем на планете, несмотря на множество компромиссов
19
Молдавия расплатится за газ деньгами оштрафованной российской компании
+
"Ростех": новые снаряды для САУ "Мальва" обеспечат превосходство над артиллерией НАТО
2
В Сети появилось фото Су-34 с подвешенной авиабомбой ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции
+
Инспекторская группа "Царские волки" испытает в зоне Спецоперации новые дроны-камикадзе «БАС-80»
1
Китайские производители бытовой техники задумались о разработке собственных чипов
+
Tesla на прошлой неделе выпустила свой 5-миллионный электромобиль
+
Биоинженеры создали ГМО-бактерию, способную победить Большое мусорное пятно в океане
4
Аналитики: игровые видеокарты могут снова стать дефицитным продуктом и подорожать
17
Der Spiegel: Российская армия превратила фронт в, возможно, самое большое минное поле в мире
1
Госдолг США впервые превысил $33 трлн – каждый работающий американец должен кредиторам $255 000
5
Тест производительности Apple A17 Pro показал, что он может соперничать с процессорами для ПК
4
Николас Мертен: «Криптовалютный рынок может ждать еще одно падение»
+
Foxconn полна решимости удвоить своё присутствие в Индии
+
Выпущена легкая двухрежимная игровая мышь Rapoo V300PRO со скоростью отклика 0,25 мс
2
Зеленский заявил, что не готов сдать территории ради установления мира на Украине
5
Intel будет изготавливать процессоры следующего поколения с использованием «стеклянной подложки»
1

Популярные статьи

Су-34 стал первым истребителем в мире с возможностями стратегического ракетоносца
16
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Сентябрь)
29
Со дна постучали - во что можно поиграть на Geforce GT 730
29
Самый главные недостатки видеокарт NVIDIA – почему компания перестала делать продукты для «людей»
62
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
76
Итоги гоночного уик-энда 16-17 сентября
1
КПТ 8 - лучшая термопаста из существующих
85
Почему я не покупаю дорогие видеокарты NVIDIA с СЖО, и если вообще толк от жидкостного охлаждения
15
Русский язык: почему "великий и могучий"
11
Подводная лодка ВМС Китая исчезла с радаров в Тайваньском проливе — АТ
+

Сейчас обсуждают

Иван Иванов
19:18
"Автор" ноунейм где ссылка пиндосский источник? За копипаст с нарушением авторских прав хозяин атата сделает! 🤣
Почему F-35 называют самым совершенным истребителем на планете, несмотря на множество компромиссов
Денис Куликов
19:16
Красивая байка про НСЦ, но немного смещены акценты. НСЦ использовались на миражах и f-14 в 60х, 70х годах. Не массово, но использовались. После аннексии ГДР, янки узнали о применении НСЦ в МиГ-29. ...
Почему F-35 называют самым совершенным истребителем на планете, несмотря на множество компромиссов
Валер Яроцкий
19:16
10 %. продукты дешевле! И т.д. меньше верьте пропаганде.
Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
Тruth Seеker
19:14
От правды бункер не спасёт
Байден вновь назвал президента России Владимира Путина диктатором
Валер Яроцкий
19:13
Какая чушь!
Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
Алма Рысжанова (Рахимжанова)
19:13
Пшеки были тупыми есть тупые и исчезнут в неведении
Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
Neodimm
19:10
Ага, наше все... и побольше.
КПТ 8 - лучшая термопаста из существующих
Igor Schatrov
19:09
Поймать хитрицов и к прокурору с "тостом трёх экземплярах"...;УРА РОССИЯ УРА РОССИЙСКИЙ НАРОД
В отечественном мониторе LightCom нашли тайванский чип – российский контроллер был обманкой
Саша
19:03
Это не только деньги США пошли на кораблики=)
О том, как ВМС США потратили десятки миллиардов долларов на "маленькие паршивые кораблики"
Алексей Козлов
18:58
Кто то ещё верит, что Украина живее всех живых? Несите гроб.
ICG: выступление Зеленского на ГА ООН грозит обернуться кризисом для Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем