В Японии анонсировали новую встречу глав МИД G7

Представитель Министерства Иностранных Дел Японии объявил о предстоящей встрече глав стран G7, которая запланирована на 7-8 ноября в Токио. Это заявление было сделано после заключительного этапа переговоров, которые прошли в Нью-Йорке и на которых были обсуждены различные мировые вопросы.

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Дипломат подчеркнул, что она состоится в очном формате и будет проводиться в столице Японии. Важным аспектом обсуждения на этих переговорах стали действия России на Украине, по результатам которых главы МИД G7 выразили критику в адрес Москвы и поддержку Киеву. Также они призвали к возобновлению зерновой сделки и осудили использование Москвой ядерной риторики, считая ее неприемлемой.

Это уже не первая встреча глав МИД G7 в Японии, предыдущая прошла в апреле в японской Каруидзаве, где были приняты решения о продолжении санкций против России и ужесточении их контроля. Также было договорено продолжать оказывать поддержку Украине.

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Следует отметить, что представители G7 также договорились об усилении мер по реагированию на поставки оружия в Россию и обещали продолжать действовать против тех, кто поддерживает ее материально. Эти шаги свидетельствуют о решимости стран G7 продолжать работу в интересах стабильности в мировой политике.