В США высмеяли внешний вид и поведение Зеленского

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин из палаты представителей США вызвала волну негодования после своих высказываний о президенте Украины Владимире Зеленском. На своей странице в социальной сети, она высмеяла внешний облик Зеленского, отметив, что он выглядит, как будто постоянно находится на войне.

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"Я никогда не голосовала за отправку хотя бы цента для Украины и не собираюсь голосовать на этой неделе, особенно в присутствии Зеленского, который одет в зеленую футболку и ведет себя так, будто он на войне," - заявила Грин. Она также выразила недовольство тем, что Зеленский часто дает советы американскому президенту Джо Байдену.

Палата представителей США в ближайшее время будет голосовать по вопросу отправки Украине нового пакета военной помощи в размере 300 миллионов долларов. Напомним, что Киев уже получил от Вашингтона более 113 миллиардов долларов военной помощи.

Эти комментарии вызвали бурю негодования как внутри страны, так и за ее пределами. Недавно бывший морской пехотинец Вооруженных сил США, Брайан Берлетик, подчеркнул, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не стало успешным, из-за нехватки техники, и выразил сомнение в способности украинских вооруженных сил конкурировать с армией России.

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Ситуация остается напряженной, и обсуждение вопросов внешней политики и военной поддержки Украины продолжает вызывать оживленные дискуссии как внутри США, так и в мировом сообществе.