В США потеряли истребитель F-35

Американская конгрессвумен Нэнси Мейс опубликовала важную информацию о пропаже истребителя F-35 в Южной Каролине на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

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По словам Мейс, она провела встречу с представителями военных, чтобы обсудить этот инцидент, но получила удручающие новости: в Пентагоне нет никакой информации о местоположении истребителя на данный момент.

"Это была одна из самых кратких встреч в моей карьере, потому что, увы, никто из представителей морской пехоты США, которых послали, чтобы информировать меня, не смог предоставить никаких ответов," - подчеркнула Мейс.

Она также выразила озабоченность относительно местонахождения истребителя F-35, добавив: "Никто не знает, находится ли самолет в воздухе или под водой."

Истребитель F-35 исчез 17 сентября над территорией штата Южная Каролина. Официальные источники с авиабазы "Чарльстон" подтвердили, что летчику ничего не угрожает, однако местоположение самолета остается неизвестным. Пока также нет информации о причинах, по которым летчик прибег к катапультированию.





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