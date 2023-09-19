В ЕК назвали условия вступления Украины в ЕС

Киев несмотря на свою готовность к мирным переговорам с Россией, не может рассчитывать на ускорение процесса вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Такое заявление сделал Тьерри Бретон, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка. Он подчеркнул, что процесс вступления в ЕС – это долгий путь, требующий значительных изменений в инфраструктуре и правилах страны. Однако он заверил, что ЕС готов оказать Украине всю необходимую поддержку.

реклама

Тьерри Бретон также отметил, что начало переговоров между Москвой и Киевом будет возможным только после предоставления Украине выгодных условий. Еврокомиссар напомнил о новых обязательствах ЕС перед Украиной, включая обучение украинских военных, а также планы запустить производство на всех военных заводах в 2024 году.

Ранее Роберт Телюс, министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши, выразил свои опасения относительно возможного вступления Украины в ЕС. Он подчеркнул, что Польша не будет поддерживать это решение, пока не будет решен вопрос экспорта зерна. Телюс считает, что Польша имеет право ставить условия Украине, аналогичные тем, которые сама страна получила на своем пути в ЕС.