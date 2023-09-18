В ООН пройдут слушания по иску Украины против России

Судебные слушания, связанные с иском, поданным Киевом в Международный суд ООН в Гааге еще в феврале 2022 года, начались сегодня, 18 сентября, и будут продолжаться до 27 сентября. Этот иск касается обвинений в нарушении конвенции о геноциде в связи с проведением специальной военной операции на Украине со стороны Москвы.

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На первых порах слово будет предоставлено представителям Москвы, а уже завтра, 19 сентября, свои аргументы выскажет украинская сторона. В среду, 20 сентября, суд прослушает позиции других государств, которым разрешено участвовать в данном иске.

Интересно отметить, что ранее, в июне, Украина также обвинила Россию в нарушении двух других международных конвенций – о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации. Таким образом, Киев активно продвигает свои аргументы в Международном суде ООН, следя за соблюдением международных норм и законов.