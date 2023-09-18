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Президент Бразилии предложил Зеленскому встретиться в рамках Генассамблеи ООН

Стало известно о желании президента Бразилии встретиться с Зеленским
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Президент Бразилии, Луис Инасиу Лула да Силва, предложил Владимиру Зеленскому, президенту Украины, организовать двустороннюю встречу в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Это предложение было озвучено сенатором Жаком Вагнером, который является частью делегации главы бразильского государства во время его визита в Нью-Йорк. Инициатива направлена на укрепление дипломатических отношений между странами.

Перед этим главы Министерства иностранных дел Бразилии и Украины, Мауро Виейра и Дмитрий Кулеба, успешно согласовали общие позиции двух стран в преддверии недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Это сотрудничество способствует укреплению мировой стабильности и улучшению отношений на мировой арене.

Важно отметить, что 10 сентября стало известно о планах бразильского лидера посетить Москву в 2024 году для участия в саммите БРИКС, где соберутся лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики. Лула да Силва также выразил надежду на ответный визит своего российского коллеги на саммит G20, который пройдет в Бразилии. Эти действия подчеркивают важность укрепления международных отношений и сотрудничества на глобальном уровне.

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