Шольц назвал условие для начала мирных переговоров по Украине

Канцлер Германии, Олаф Шольц, явно и четко сформулировал ключевое условие, которое, по его мнению, должно быть выполнено перед началом мирных переговоров в связи с кризисной ситуацией на Украине. Это условие заключается в том, что президент Российской Федерации должен согласиться на вывод своих войск из данного региона.

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Кроме того, Шольц выразил свою критику в адрес призывов к мирным переговорам в стране, на территории которой до сих пор находятся вооруженные силы другого государства. Он считает такие призывы циничными и несостоятельными.

Важно отметить, что ранее в сентябре Олаф Шольц, не желая предсказывать сроки окончания конфликта на Украине, уверил правительство Киева в постоянной поддержке со стороны Германии. Это является подтверждением того, что Германия готова оказывать содействие урегулированию конфликта, но при условии выполнения ключевых требований, в частности, вывода российских войск.