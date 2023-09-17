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Глава комитета НАТО Бауэр заявил о низком производственном потенциале как техники так и боеприпасов

В НАТО пожаловались на низкие производственные мощности
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Руководители штабов НАТО выразили обеспокоенность отставанием производственных мощностей в оборонном секторе. Эта тревога была высказана главой военного комитета Североатлантического альянса, адмиралом Робом Бауэром, как сообщает агентство РИА Новости.

Кроме того, адмирал Бауэр отметил рост цен, однако подчеркнул, что увеличение расходов на оборону не обязательно переводится в более высокий уровень безопасности. По его мнению, необходимо радикально пересмотреть подход к сотрудничеству между государством и частными производителями в сфере обороны и безопасности.

Ранее Роб Бауэр отметил, что НАТО наблюдает стремительный рост цен на военную технику и боеприпасы. Это важное обстоятельство поднимает вопрос о том, способен ли рост расходов на оборону обеспечить реальное усиление национальной безопасности.

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