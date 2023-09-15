В МАГАТЭ рассказали о надеждах на Россию

Как официально сообщает Yonhap, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Рафаэль Гросси, выразил готовность России оказать поддержку КНДР в установлении связей с МАГАТЭ. Гросси подчеркнул, что Россия может содействовать Северной Корее в облегчении диалога с МАГАТЭ или создании механизмов, способствующих восстановлению доверия, которое пострадало в отношениях КНДР с другими странами.

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Гендиректор агентства также выразил надежду на возможность установления контакта с КНДР. Тем не менее, на данном этапе стороны не обсуждали вопрос о разрешении доступа инспекторов МАГАТЭ на территорию Северной Кореи.

Также важное событие состоялось 13 сентября, когда президент России Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. В ходе этой встречи прошли переговоры, как в формате делегаций, так и в одиночку. Главные темы обсуждения включали в себя экономическое взаимодействие, гуманитарные вопросы и обстановку в регионе, а также другие актуальные темы.