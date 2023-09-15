Несколько стран решили продлить запрет на ввоз украинского зерна

С 16 октября, Венгрия, Румыния, Польша и Словакия намерены продлить запрет на ввоз украинского зерна, если Евросоюз не продлит это ограничение. В своем высказывании для радио Kossuth, Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, подчеркнул важность этой меры. Он отметил, что ограничение на импорт украинского зерна истекает 15 сентября, и до сих пор Евросоюз не высказал явной готовности его продлевать. В случае отсутствия решения от Евросоюза, четыре упомянутые страны решили действовать совместно, основываясь на собственных решениях.

реклама

Премьер-министр Орбан также выразил недовольство по поводу действий властей Евросоюза, утверждая, что они "обманули" соседние страны, граничащие с Украиной, мотивируя их открывать границы для украинского зерна с целью помочь африканским странам в решении продовольственных проблем. К сожалению, это не привело к ожидаемым результатам в Африке, но вместо этого негативно сказалось на ситуации на центральноевропейском рынке продовольствия.

Ранее министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши, Роберт Телус, выразил несогласие с предложением продлить эмбарго на ввоз зерна с Украины всего на два месяца. Он надеется, что Европейская комиссия предложит более системное решение данной проблемы в ближайшем будущем.