В России заявили о готовности США рисковать войсками других стран НАТО

В статье журнала "Разведчик", секретарь Совета безопасности России, Николай Патрушев, выразил свое мнение о готовности США рисковать жизнями военных из других государств НАТО, вместо использования своих собственных вооруженных сил

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Он подчеркнул, что для США армии стран НАТО практически служат как резервные, готовые быть призванными в случае необходимости, что позволяет Вашингтону избегать потерь своих собственных граждан. Патрушев также указал на непрерывное расширение Североатлантического альянса и отметил, что это дает США возможность влияния и контроля над другими государствами.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что, несмотря на заявления о миролюбии, члены НАТО не стесняются использовать свою военную мощь для продвижения своих интересов, включая экономическое давление и политическую манипуляцию.

Таким образом, Патрушев считает, что военные силы НАТО служат инструментом поддержания западной гегемонии и приведения в подчинение тех государств, которые не представляют военной угрозы для альянса. Он также отметил, что члены НАТО активно участвовали во множестве военных конфликтов за последние семь десятилетий.

Ранее секретарь Совбеза высказал опасения относительно расширения военной инфраструктуры США в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ее близости к границам Китая и России, указывая на стремление США к поддержанию своей военной доминантности в этом регионе.