Байден проигнорировал вопросы журналистов о новых обвинениях в адрес сына

На своем выступлении в штате Мэриленд, где обсуждались важные вопросы экономики страны, президент Соединенных Штатов, Джо Байден, принял решение не реагировать на вопросы журналистов, касающиеся новых обвинений в адрес своего сына, Хантера. Один из присутствующих журналистов задал главе государства следующий вопрос: "Господин президент, какова ваша позиция по обвинениям, выдвинутыми в отношении Хантера?" В ответ, Джо Байден улыбнулся, но решил не обсуждать данную тему, переключив внимание на другого присутствующего собеседника.

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Важно подчеркнуть, что прокуроры и агенты Федерального бюро расследований США, участвующие в расследовании дела Хантера Байдена, стали объектами угроз и преследований со стороны определенных членов американского общества. Эти представители общественности считают, что власти не достаточно строго подходят к рассмотрению вопросов, связанных с сыном президента.