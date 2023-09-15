Al Arabiya: число жертв наводнений в Ливии превысило 11 тысяч
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На северо-востоке Ливии, ливни и наводнения привели к более чем 11 тысячам человеческих потерь, согласно информации, представленной каналом Al Arabiya и ссылающейся на отчеты ливийского Красного Полумесяца. Также сообщается о более чем 20 тысячах людей, о которых нет никаких данных. На момент среды, 13 сентября, было зарегистрировано более семи тысяч жертв.
Глава Всемирной метеорологической организации (ВМО) при ООН, Петтери Таалас, подчеркнул, что одной из главных причин массовой утраты жизней в Ливии от наводнений стала дезорганизация местных властей, вызванная длительным политическим кризисом в стране.
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