Defense News: США изучают опыт РЭБ на Украине на случай конфликта с Россией
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Согласно информации, опубликованной в Defense News, Соединенные Штаты внимательно изучают опыт применения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на Украине в предвидении возможных конфликтов с Россией или Китаем. Пентагон также сосредотачивает свои усилия на модернизации своего арсенала в области радиоподавления и радиомаскировки. Полковник Джош Козлов из вооруженных сил США отмечает масштабное использование РЭБ в конфликте российской и украинской сторон.
Августовское сообщение британской публикации Daily Express подчеркнуло, что средства РЭБ, применяемые Россией, вызывают затруднения для западных технологий.
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