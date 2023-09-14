Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Defense News: США изучают опыт РЭБ на Украине на случай конфликта с Россией

Пентагон изучает опыт РЭБ на Украине для большого конфликта с Россией
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Согласно информации, опубликованной в Defense News, Соединенные Штаты внимательно изучают опыт применения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на Украине в предвидении возможных конфликтов с Россией или Китаем. Пентагон также сосредотачивает свои усилия на модернизации своего арсенала в области радиоподавления и радиомаскировки. Полковник Джош Козлов из вооруженных сил США отмечает масштабное использование РЭБ в конфликте российской и украинской сторон.

Августовское сообщение британской публикации Daily Express подчеркнуло, что средства РЭБ, применяемые Россией, вызывают затруднения для западных технологий.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

россия новости
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
14
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
6
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
19
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White
6
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B760I Edge WIFI
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
4
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
58
Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
+
Обзор ирригатора usmile CY1
+

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сотрудники ЧВК Вагнер выложили видео с высадкой бойцов на задание в республике Мали
5
Reuters: Украинский авиаконцерн "Антонов" перешел на массовое производство дронов
14
Большой флаг Украины, запущенный ВСУ с целью пиара в Донецк, упал в поле
37
В мировой сети опубликовали новые фотографии секретного американского бомбардировщика B-21
2
Пушка Д-20 сбила гусеницу у Challenger 2 и позволила расчету ПТРК "Корнет" окончательно добить танк
4
Уралвагонзавод возобновил производство «летающего» танка – абсолютно новый модернизированный Т-80БВМ
3
Ноутбуки с SSD PCIe 5.0 появятся в продаже в конце следующего года
2
Дрон-камикадзе «Ланцет» оформил прямое попадание по очередной гаубице M777
+
Apple представила новые модели iPhone 15 и iPhone 15 Pro
4
Steam исполнилось 20 лет
+
GTA VI не будет стоить 150 долларов и требовать 750ГБ свободного места
8
Xiaomi выпустит MIUI 15 более чем на 100 устройствах
+
SSD и HDD придется потесниться - представлена первая в мире керамическая память
10
Румынские фермеры угрожают заблокировать порты и таможню из-за украинского зерна
1
Китай устанавливает рекорд с пушкой Гаусса: 700 км/ч за 0,05 сек.
3
Росатом начал крупнейшую атомную стройку в мире - АЭС «Аккую» в Турции
7
Яндекс Маркет: предзаказ на iPhone 15 Pro откроется по цене 206 990 рублей
3
Захарова: МИД России выразит демарш Британии из-за подготовки украинских ДРГ
5
Наиболее полный список из 116 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 15 на Android 14
2
Starlink перестал работать на украинских ракетах и катерах, решивших атаковать Севастополь
3

Популярные статьи

Одного из бойцов ЧВК Вагнер внесли в Миротворец
13
ГАЗ-18 – первая советская малолитражка с коробкой-автоматом
1
ТОП-18 мифов о системах охлаждения для компьютеров и термоинтерфейсах
27
Операция "Наполеон": довольно бюджетный приключенческий фильм из Исландии
2
Учимся правильно читать GPU-Z и выявлять мошенников на барахолках
20
Почему понятия "Спорткар" и "Электромобиль" плохо совместимы
13
Компания Bitmain сообщила о четвёртой поставке высокопроизводительных Asic-устройств KS3
47
Выбираем практичный вертикальный пылесос в 2023 году: нюансы и советы
2
Apple представила семейство iPhone 15 и Apple Watch Series 9
5
Почему Запад во главе с США боится прямой конфронтации с Россией
73

Сейчас обсуждают

Truth Seeker
13:40
Что то не припоминаю за собой, чтобы я создавал десятки аккаунтов и ставил дизы на свои комменты
Почему Запад во главе с США боится прямой конфронтации с Россией
Белый Орёл
13:39
Иди нах тупой хохол
Почему Запад во главе с США боится прямой конфронтации с Россией
Kiler
13:39
Ты есть шерсть. Живи с этим
Учимся правильно читать GPU-Z и выявлять мошенников на барахолках
XAM
13:39
Для того же ради чего скрываются свои данные сотрудники контртеррористических организаций. 404 - государство террорист.
Одного из бойцов ЧВК Вагнер внесли в Миротворец
Truth Seeker
13:38
Я конечно согласен, что у нас в РФ олигархи и коррупция в больших размерах, но не из за этого была могилизация. Надо глубже капать, с причин вторжения в Украину.
Почему Запад во главе с США боится прямой конфронтации с Россией
Мираж
13:37
Подследственный угомонись.
Учимся правильно читать GPU-Z и выявлять мошенников на барахолках
Салих Челик
13:37
Сфоткайте хату! Посмотрим, навели вы там порядок или нет? Кстати, вы так и не ответили на вопрос о годовом семейном бюджете. Наверное, весь бюджет слили на этот ПК.
Учимся правильно читать GPU-Z и выявлять мошенников на барахолках
Мираж
13:36
А если Шешенбек в Фотошопе подделывает скрины из GPU-Z? Как его уличить? Может сразу ему в морду дать?
Учимся правильно читать GPU-Z и выявлять мошенников на барахолках
XAM
13:36
Если это намек про обстрел Константиновки, то уже во всем разобрались - то укрорейх кошмарил гражданских на подконтрольных ему территориях.
Reuters: Украинский авиаконцерн "Антонов" перешел на массовое производство дронов
XAM
13:34
Не рядом. А в самую мякоть
Большой флаг Украины, запущенный ВСУ с целью пиара в Донецк, упал в поле
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем