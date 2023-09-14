В международном сообществе стали меньше критиковать Россию

В последние месяцы наблюдается уменьшение количества открытой критики в адрес России со стороны мирового сообщества. Эту информацию предоставила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на сведения, полученные из дипломатических источников.

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Из статьи следует, что интерес международного сообщества к выражению публичной критики в отношении России за последнее время снизился. Отдельные развивающиеся страны отказались поддержать призывы Украины и ее союзников о возмещении ущерба и учреждении международного трибунала в отношении российского руководства.

Согласно статье, некоторые западные партнеры недооценили уровень антизападной настроенности и стремления России защищать свои интересы и независимость на мировой арене. Это мнение было высказано бывшим немецким чиновником.

Ранее в Госдуме высказали призыв к Соединенным Штатам с целью уговорить Украину приступить к переговорам с Россией. Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР, Леонид Слуцкий, подчеркнул, что украинские власти отказались от переговоров с Россией и стамбульского соглашения под давлением Вашингтона.