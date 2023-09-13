Лавров заявил о нарушении Западом контрактных обязательств

Запад нарушает свои контрактные обязательства, поставляя Киеву вооружение, произведенное в странах бывшего СССР и России, даже несмотря на то, что для таких поставок требуется согласие Москвы. Глава МИД России, Сергей Лавров, выразил это в ответ на вопросы журналистов, как сообщает агентство ТАСС.

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"Страны Запада нарушают все контрактные обязательства, включая поставку огромного количества военной техники, оставшейся на Западе после распада Советского Союза и России, Киевскому режиму", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что такая практика представляет собой нарушение сертификатов конечного использования, согласно которым данное вооружение не может быть направлено никуда без согласия продавца.